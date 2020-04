Ecocentro Veritas a Mogliano: troppe chiamate, attivato un nuovo numero verde

Il servizio telefonico di prenotazione degli accessi nei 29 Ecocentri di Veritas sta facendo registrare un numero enorme di chiamate, con cittadini in attesa di poter prendere la linea. Questo è dovuto anche al mese e mezzo di chiusura degli Ecocentri e all’attuale blocco dell’attività degli Ecomobili causati dalle norme di contrasto al Coronavirus. Per ridurre i tempi di attesa è stato attivato il nuovo numero verde 800.166.629 - attivo da lunedì a venerdì (festivi infrasettimanali esclusi), dalle 8.30 alle 17 - dedicato esclusivamente a questo servizio. mercoledì, ad esempio, sono arrivate 4.110 chiamate, alle quali gli addetti sono stati in grado di rispondere solo in parte.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da lunedì prossimo, comunque, sarà aumentato il numero di linee e di operatori che lavoreranno esclusivamente per questo servizio. «Veritas ringrazia i cittadini per la pazienza e la collaborazione e li invita, in questi giorni di enorme afflusso telefonico, a limitare le chiamate alle sole richieste urgenti di conferimento negli Ecocentri, rinviando le telefonate ai prossimi giorni, quando si sarà abbassata la coda telefonica e i tempi di attesa saranno molto più ridotti». Portare rifiuti agli Ecocentri, anche in questo periodo, è un’ottima pratica e per questo Veritas ricorda che abbandonare rifiuti in strada o intorno ai cassonetti rappresenta una violazione alle norme e alle ordinanze comunali in materia (in alcuni casi particolarmente gravi è anche un reato) e che le multe possono arrivare a 500 euro.