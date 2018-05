Montebelluna, c'è l'accordo con la Provincia: il polo scolastico professionale si farà

MONTEBELLUNA E' stata raggiunta nelle scorse ore l’intesa tra la Provincia di Treviso e il Comune di Montebelluna per l’approvazione del nuovo accordo di programma sulla realizzazione di nuove strutture di edilizia scolastica.

L'ultimo accordo per la costruzione di una nuova sede del Liceo classico e Scientifico “Levi” in Via Sansovino e la ristrutturazione dell’Ipsia “Scarpa” in Via Valbella era stato siglato nel lontano 2006. Oggi, a dodici anni di distanza da quella data, è stato definito invece il nuovo accordo di programma che andrà ad aggiornare e quindi a superare, quello precedente con novità decisive per il futuro dell’offerta formativa secondaria a Montebelluna. L’area dell’ex liceo Levi in via Biagi, per la prossimità tanto agli impianti sportivi e alla palestra Frasetto, quanto alla stazione dei treni e delle corriere, è stata scelta come sede ideale per la realizzazione del nuovo polo professionale destinato ad ospitare l’Ipsia Scarpa e la sede associata dell’Istituto Maffioli (o di un altro istituto superiore). Il quadro economico di investimenti passerà così dai 19 milioni originariamente previsti, a 24 milioni di euro destinati alla realizzazione dei lavori. La revisione dell’accordo prevede inoltre che il Comune versi un anticipo di 150mila euro già previsti in fase di avanzo di amministrazione 2017 a valere sull’importo complessivo di un milione e mezzo di euro previsto come compartecipazione del Comune al progetto. Le operazioni di chiusura dell’accordo hanno subito un‘accelerazione per poter accedere al bando regionale, con termine di scadenza il 20 maggio, al quale Provincia e Comune intendono partecipare per ottenere, almeno in parte, il finanziamento dell’intervento.

Per questo il Presidente della Provincia, Stefano Marcon, nei prossimi giorni firmerà un decreto e già il presidente del Consiglio di Montebelluna, Adriano Martignago, sta provvedendo a riunire i capigruppo per convocare la prossima settimana un consiglio comunale urgente appositamente dedicato. Il sindaco Marzio Favero dichiara: “Ringrazio prima di tutto il liceo Levi che in queste settimane ci ha permesso di accogliere agli studenti dell’alberghiero in via transitoria. Per la città si tratta di un risultato molto importante: si andrà a realizzare il nuovo polo scolastico professionale in un contesto appropriato sia in termini logistici che di strutture sportive già esistenti. In questo modo si dà una risposta qualificata contemporaneamente alle esigenze dell’Ipsia e della sede associata dell’Alberghiero Maffioli che ormai si è radicata a Montebelluna, sottolineando come durante il dialogo tanto con il Comune di Castelfranco, quanto con i Comuni della Pedemontana, sia emerso che la nuova domanda scolastica sorta nel montebellunese non è alternativa o in concorrenza alla sede storica di Castelfranco o a quella di Crespano del Grappa, bensì complementare ad esse. Un grazie va anche alle parti tecniche del Comune e della Provincia per la professionalità dimostrata in questa operazione non facile. Ringrazio i gruppi di maggioranza ed i gruppi di minoranza per aver comunque riposto fiducia nella mediazione del Sindaco”. Il Presidente della Provincia, Stefano Marcon, commenta: “Sono molto soddisfatto dell’intesa raggiunta con il Comune di Montebelluna, perché, oltre ad aver aggiornato il precedente accordo e i rapporti tra i due Enti, ci consente di poter programmare lo sviluppo e adeguamento del polo scolastico, cercando di sfruttare al meglio le opportunità di finanziamento, per dotare i nostri studenti di strutture moderne e adeguate.

Questo importante progetto strategico sull’edilizia scolastica, è parte integrante di un disegno che già vedeva interventi diversi nel territorio (Flaminio di Vittorio Veneto, Sartor e Maffioli di Castelfranco o Galilei di Conegliano, per citarne alcuni), con la sinergia spinta ad ottenere altri finanziamenti saranno possibili altri interventi da realizzare anche in altri poli scolastici.”