I dati di Eduscopio sul percorso post-diploma promuovono il liceo "Angela Veronese"

Eduscopio “promuove” il “Veronese”. Il progetto della Fondazione Agnelli, che raccoglie i dati relativi al percorso post diploma di chi abbia concluso la scuola secondaria da appena un anno, ovvero studenti universitari e giovani lavoratori, parla chiaro: il liceo “Angela Veronese” occupa il primo posto della graduatoria, con gli indirizzi Linguistico e delle Scienze Umane, nella lista degli istituiti che si trovano a una distanza massima di 30 km da Montebelluna. Le classifiche che consentono di comparare le scuole in base ai risultati raggiunti dai propri diplomati dimostrano come chi sia uscito dal “Veronese” abbia “fatto centro”.

Per quanto riguarda il liceo delle Scienze Umane, la scuola di Montebelluna svetta sulle altre su tutti i fronti: dai voti conseguiti ai crediti. La media di tutti i parametri considerati premia anche il liceo Linguistico: l’indirizzo è in testa sul fronte dei crediti ottenuti e dell’indice FGA, che unisce voti d’esame e crediti. Si difende bene anche per quanto riguarda le altre voci, ottenendo quindi il primo posto rispetto a tutte le altre scuole, a cominciare da quelle situate nel capoluogo della Marca. Questa è un’ulteriore conferma che la scuola di Viale della Vittoria è un trampolino di lancio verso il futuro.

"Come sostiene il filosofo Umberto Galimberti - dice il dirigente scolastico dell'istituto Rosita De Bortoli - ai ragazzi occorrono insegnanti affascinanti. Ebbene, i risultati Eduscopio rendono onore alla grande professionalità dei docenti del "Veronese", frutto di tanto impegno e delle loro anime appassionate. I nostri ragazzi vivono e respirano amore per la cultura e per l'arte dell'insegnamento".