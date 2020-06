Electrolux, approvato il protocollo per la somministrazione dei test sierologici

«Sono stati condivise lunedì 22 giugno le linee guida per l’esercizio dei diritti e delle prerogative collegate all’attività sindacale negli stabilimenti Electrolux nel periodo di emergenza Covid-19 oltre al protocollo per la somministrazione dei test sierologici previsti dall’intesa del 17 aprile. Questi due accordi integrano le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 già definite con il protocollo sottoscritto lo scorso 17 aprile». L'annuncio arriva da Michela Spera e Alberto Larghi, coordinatori nazionali Fiom del gruppo Electrolux.

La somministrazione dei test sierologici avverrà nel rispetto dei protocolli previsti in ogni singola Regione e le lavoratrici e lavoratori interessati dovranno avanzare richiesta entro e non oltre il 4 luglio 2020. Le linee guida per l’esercizio dei diritti e delle prerogative collegate all’attività sindacale in periodo di emergenza Covid 19 definiscono lo svolgimento di riunioni, di incontri delle Rsu e con l’azienda e lo svolgimento delle assemblee nei siti e anche da remoto per i lavoratori in smart working. La sede aziendale resta la sede privilegiata per verificare aspetti operativi e modalità applicabili nella singola realtà. Con l’intesa raggiunta lunedì 22 giugno in Electrolux si allargano ulteriormente le tutele e gli strumenti in grado di coniugare la sicurezza dei lavoratori e della comunità con l’esercizio dei diritti e delle libertà sindacali, rimettendo al centro la pratica e il confronto democratico con i lavoratori in tutti gli stabilimenti della multinazionale.