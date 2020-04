Electrolux riparte lunedì ma solo con lavoratori volontari

Non c'è stato nessun via libera dichiarato ma, con il silenzio assenso della Prefettura di Treviso, lo stabilimento Electrolux di Susegana ha deciso di riprendere la produzione da lunedì 27 aprile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" si tratterà di una ripartenza parziale in attesa del 4 maggio quando, grazie agli allentamenti che dovrebbero essere annuciati dal Governo, l'azienda potrà riprendere la produzione a pieno regime. Dal 27 aprile al 4 maggio, Electrolux lavorerà solo con dipendenti volontari che si offriranno di tornare in azienda. Per tutti gli altri la ripresa delle attività è fissata al lunedì successivo, il 4 maggio. Lo stabilimento di Porcia è tornato al lavoro già da lunedì 20 aprile grazie al via libera della Prefettura di Pordenone, cosa che avrebbe voluto fare anche Susegana, rimasta in attesa fino a oggi del via libera della Prefettura. Alla fine la decisione di riprendere una settimana dopo rispetto allo stabilimento friulano. I sindacati invitano alla prudenza e al rispetto delle regole di sicurezza già stabilite dall'azienda: i lavoratori dovranno mantenere la distanza di un metro e mezzo tra loro, guanti e mascherine saranno obbligatori, ci saranno specifici punti ristoro, gli autisti potranno stare solo in aree delimitate dello stabilimento e le entrate e le uscite saranno distanziate di circa trenta minuti mentre resterà l'obbligo di misurare la temperatura a tutti i dipendenti che si recheranno al lavoro.