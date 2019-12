Electrolux assume 27 nuovi operai: non accadeva da 17 anni

Dopo l'accordo sulla nuova fabbrica e l'approvazione della piattaforma per il nuovo contratto aziendale, arriva un'altra importante novità per lo stabilimento Electrolux di Susegana.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", nelle scorse ore l'azienda ha comunicato a dipendenti e sindacati che, a partire dal 2020, la produzione di frigoriferi sarà aumentata di 14mila unità. Una decisione che, per essere messa in atto, avrà bisogno di tre nuovi provvedimenti: il primo è l'impiego di tre lavoratori aggiunti dall'impianto di Solaro, in Lombardia. Gli operai di Susegana saranno poi chiamati a fare degli straordinari anche il sabato e le vacanze di Natale inizieranno con un giorno di ritardo, il 24 dicembre. La buona notizia è che lo stabilimento di Susegana assumerà 27 nuovi operai "generici" con un contratto a tempo determinato della durata di 3 mesi. Era dal 2002 che lo stabilimento trevigiano non annunciava nuove assunzioni nel reparto produzione. A fine anno se ne andranno una quindicina di lavoratori legati ancora al piano di vecchi esuberi voluto dall'azienda. Saranno sostituiti dai 27 nuovi dipendenti che dovranno aumentare fin da subito il regime di produzione per riuscire a superare la soglia degli 800mila frigoriferi prodotti quest'anno.