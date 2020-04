Electrolux, slitta la riapertura: 40 contratti a termine non vengono rinnovati

Mentre lo stabilimento di Porcia ha ottenuto il via libera a riprendere la produzione già venerdì 17 aprile, la fabbrica di Susegana non ha ancora ricevuto nessuna autorizzazione da parte della Prefettura di Treviso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" l'azienda sperava di poter riprendere a pieno regime già dalla giornata di lunedì 20 aprile ma così non è stato e ora c'è il rischio concreto che a Susegana la produzione venga riattivata solo dopo il 26 aprile. Una situazione che ha portato i vertici del gruppo Electrolux a non rinnovare 40 contratti a termine trimestrali, in scadenza a fine aprile. Una vera doccia fredda per i dipendenti. La Prefettura di Treviso potrebbe concedere allo stabilimento di Susegana il via libera per riprendere la produzione già questa settimana ma, se il nulla osta non arriverà entro le prossime ore, sembra sempre più concreta la possibilità di un ritorno al lavoro a pieno regime solo dopo il weekend del 25 aprile.