Electrolux, continua la trattativa sindacati-azienda

«Incontro produttivo. Passi avanti su tutti i punti della trattativa. L’obiettivo è arrivare a un accordo che dia altresì il via libera all’investimento di 130 milioni sullo stabilimento di Susegana per realizzare la nuova fabbrica 4.0».

E' questo il commento di Enrico Botter, segretario generale della Fiom Cgil di Treviso, il giorno dopo l’incontro a Mestre tra il coordinamento sindacale, che raggruppa le tre sigle dei metalmeccanici, e i vertici aziendali di Electrolux. «Porteremo il risultato dell’incontro di ieri ai lavoratori all’assemblea in programma per il 18 giugno - aggiunge Enrico Botter - Imprescindibile il confronto con i lavoratori, da loro le indicazioni per procedere con la trattativa il prossimo 19 giugno a Bologna e arrivare quanto prima all’intesa con l’azienda».