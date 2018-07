E' trevigiana “Miss Mamma Italiana Sponsor Top 2018”

TREVISO Organizzata dalla TE.MA Spettacoli di Paolo Teti, con il Patrocinio del Comune di Cesena, al Teatro Verdi di Cesena, si è svolta ieri sera (domenica 01 luglio 2015), la 25° finale nazionale di “Miss Mamma Italiana”, manifestazione riservata a tutte le mamme aventi un’età fra i 25 ed i 45 anni. Il Concorso, giunto quest’anno alla sua 25° edizione (è il primo in Italia dedicato alle mamme) non vuole premiare solo la bellezza ma intende valorizzare il ruolo della mamma come donna impegnata in famiglia, nel lavoro e nella società.

Le 18 mamme finaliste (selezionate nei giorni prima, in occasione delle Pre Finali, tra le vincitrici delle oltre 100 selezioni regionali svolte in tutta italia), provenienti da tutta Italia, hanno sfilato prima con abiti che rappresentavano la loro personalità poi in costume da bagno. Tutte le partecipanti hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, cimentarsi in esercizi ginnici e in varie prove creative coinvolgendo il marito ed i figli.

La giuria ha proclamato vincitrice, con la fascia, la corona e lo scettro di “Miss Mamma Italiana 2018” NATASCIA FATO, 34 anni, networker, di Marano Marchesato (Cosenza), sposata da 7 anni con Andrea Musacco e mamma di Michelle di 3 anni. “Miss Mamma Italiana 2018” è una bellissima donna con lunghi capelli castano, occhi verdi ed un fisico perfetto (è alta 167 cm per 48 kg di peso), donna solare, simpatica, molto affascinante e dolcissima, con l’hobby del ballo. Altre fasce sono state assegnate:

“Miss Mamma Italiana DAMIGELLA D’ONORE” SALVATRICE MONTALBANO, 38 anni, assistente scuolabus, di Carmiano (Lecce), mamma di Giada di 12 anni;

“Miss Mamma Italiana SPONSOR TOP” ELENA STETCO, 30 anni, libera professionista, di Fonte, mamma di Loris ed Emma, di 10 e 5 anni;

“Miss Mamma Italiana SORRISO” GABRIELLA FERRARI, 35 anni, hostess, di Lanuvio (Roma), mamma di Gaia e Beatrice, di 9 e 6 anni;

“Miss Mamma Italiana FASHION” ROSALIA INGRASSIA, 45 anni, networker, di Imola (Bologna), mamma di Igor ed Alessandro, di 26 e 17 anni;

“Miss Mamma Italiana GLAMOUR” ELENA RUSSO, 40 anni, istruttrice di fitness, di Corigliano Calabro (Cosenza), mamma di Angela e Fabiana, di 11 e 9 anni;

“Miss Mamma Italiana ELEGANZA” IRENE OLIVIERI, 37 anni, commessa, di Lido di Fermo (Fermo), mamma di Marco e Lorenzo, gemelli di 5 anni;

“Miss Mamma Italiana IN GAMBE” YULIYA ZGONNIKOVA, 44 anni, export area manager, di Massanzago (Padova), mamma di Veronica di 10 anni;

“Miss Mamma Italiana SPRINT” TAMARA SMORDONI, 30 anni, istruttrice di fitness, di Rivodutri (Rieti), mamma di Mia di 2 anni;

“Miss Mamma Italiana RADIOSA” HANENE FADHLI, 38 anni, commerciante, di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), mamma di Noemi, Ermes e Kim, di 16, 11 e 2 anni;

“Miss Mamma Italiana SOLARE” MORENA PERGOLESI, 40 anni, casalinga, di Osteria Nuova (Pesaro), mamma di Nicola ed Emily, di 6 e 3 anni;

“Miss Mamma Italiana ROMANTICA” MARIA CARMELA GERMINARIO, 37 anni, estetista, di Termoli (Campobasso), mamma di Sofia di 9 anni;

“Miss Mamma Italiana DOLCEZZA” LUISA PROCOPIO, 39 anni, impiegata, di Cantù (Como), mamma di Thomas e Sarah, di 11 e 6 anni.

Natascia Fato e le altre mamme vincitrici di questa edizione saranno protagoniste del Calendario “Miss Mamma Italiana 2019”. La serata è sta condotta da Paolo Teti ideatore e Patron del concorso e da Barbara Semeraro “Miss Mamma Italiana Sponsor Top 2016”, con la Direzione Artistica di Lara Biscuola “Miss Mamma Italiana Gold 2016”, la quale, tra le altre cose, ha coreografato un’esibizione con il “Corpo di Ballo di Miss Mamma Italiana”, composto dalle Miss Mamme vincitrici degli scorsi anni