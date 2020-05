Da lunedì 1° giugno sarà disponibile l’elenco baby sitter

Da lunedì 1° giugno le famiglie residenti nei comuni di Cornuda, Crocetta del Montello, Maser e Pederobba, potranno accedere all’elenco baby sitter, esito del percorso di formazione online che si è svolto nei giorni scorsi, con il coordinamento della cooperativa La Esse.

Un’iniziativa che i quattro comuni trevigiani e i rispettivi sportelli lavoro hanno promosso con il duplice obiettivo di supportare le famiglie nella conciliazione e favorire l'occupabilità delle persone, 73 aspiranti baby sitter residenti che hanno partecipato a un programma di 9 incontri della durata di un’ora e mezza ciascuno, con il contributo di formatori e professionisti del territorio. Le candidate hanno ricevuto una formazione di base sui temi legati alla sicurezza negli ambienti di lavoro domestici, con i dispositivi e le norme da rispettare, ai contratti e alla possibilità di attivare bonus baby sitter e libretto famiglia. Tra gli approfondimenti affrontati anche il primo soccorso e la salute dei bambini, lo sviluppo psicomotorio, gli aspetti educativi e ludici e il supporto nello svolgere i compiti bambini per i preadolescenti ai tempi della scuola a distanza. Realizzato con il contributo di pediatri, insegnanti ed educatori, il percorso di formazione è stato ideato per i cittadini come supporto positivo per la ripartenza, in questa fase difficile per famiglie così come per i singoli alla ricerca di un’occupazione. Una volta terminato il percorso infatti, le aspiranti babysitter, dopo un colloquio conoscitivo, entrano a far parte di una lista disponibile dal 1° giugno presso gli sportelli "Progetto lavoro" di Crocetta del Montello e Pederobba e Civico #connessionelavoro di Cornuda e Maser. Le famiglie che si rivolgeranno agli sportelli, potranno accedere all'elenco e prendere contatti con le aspiranti baby sitter, per concordare il colloquio di selezione e prendere accordi contrattuali in modo autonoma.

