Consorzio Piave: eletti i sindaci dell'assemblea

Ieri, giovedì 12 settembre alle 17.30, presso la sala consiliare di Arcade, è stata convocata l'Assemblea dei sindaci dei comuni che appartengono, in tutto o in parte, al comprensorio consorziale.

L'assemblea dei sindaci, come previsto nella L.R. 12/2009, elegge tre rappresentanti che partecipano come componenti nell'Assemblea del Consorzio, e tra questi uno viene designato componente del Consiglio di Amministrazione. Le precedenti cariche (sindaci di Maserada, Quinto e Ponte di Piave) erano decadute dopo le recenti elezioni comunali di maggio in seguito al rinnovo delle amministrazioni. I nuovi eletti nel corso dell'assemblea di giovedì 12 settembre sono i sindaci dei comuni di Asolo, Mauro Migliorini, di Mansuè, Leonio Milan e di Quinto di Treviso, Stefania Sartori. L’assemblea ha designato come componente al Consiglio di Amministrazione il sindaco di Quinto di Treviso.

Il presidente Giuseppe Romano esprime soddisfazione: «Ringrazio i sindaci precedenti per la collaborazione prestata in questi anni grazie alla quale abbiamo realizzato importanti obiettivi per il consorzio e un benvenuto e un augurio di buon lavoro a quelli appena eletti». La terna designata rimarrà in carica fino a scadenza dell'attuale amministrazione consorziale, che, ricordiamo, verrà rinnovata con elezioni indette il 15 dicembre prossimo.