Il sindaco smentisce la candidatura della moglie: «Tutto falso, è solo gossip»

«Le voci su una possibile candidatura a sindaco di mia moglie Lisa Tommasella, riportate da "La Tribuna di Treviso", sono irrispettose e prive di alcun fondamento». A dirlo è il sindaco di Codognè Roberto Bet che, dal suo profilo Facebook, ha voluto fare chiarezza sulle ipotesi elettorali che volevano la sua consorte come futura candidata alle prossime elezioni comunali.

La smentita scritta dal primo cittadino sui social sembrava irrevocabile: «Per quel che mi riguarda, in questa scelta non sarò io a decidere. La Lega, con i suoi iscritti, è sovrana. Decideranno loro in piena libertà (il nome del prossimo candidato, n.d.r)». Raggiunto telefonicamente dai nostri microfoni, il sindaco Bet ha però aggiustato il tiro rispetto al suo post, ammettendo che il nome della consorte Lisa Tommasella compare, ad oggi, tra i possibili candidati della Lega anche se la scelta finale spetterà solo alla direzione del partito e ai suoi iscritti. «Mia moglie - commenta il sindaco Bet - ha iniziato a fare politica molto prima di me. Posso confermare che il suo nome è tra i papabili candidati alle prossime elezioni comunali ma sarebbe sbagliato sbilanciarsi in ulteriori supposizioni a riguardo». In queste settimane il sindaco Bet è impegnato a portare a termine un importante percorso alla guida di Codognè che l'ha visto entrare nel mondo della politica cittadina ormai dieci anni fa. La fine del secondo mandato, durato cinque anni, si sta avvicinando ogni giorno di più e quando gli chiediamo se ha già in mente qualche progetto terminata l'esperienza come primo cittadino lui risponde serenamente: «Di sicuro vorrei prendermi un periodo di pausa perché il mestiere di sindaco sa essere molto impegnativo. Non vorrei però lasciare del tutto il mondo della politica. Se ce ne sarà l'occasione sarò pronto a mettermi di nuovo in gioco rimanendo a disposizione della nuova amministrazione comunale per consigli e suggerimenti che possano essere d'aiuto a chi guiderà Codognè nei prossimi 5 anni».