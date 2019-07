Associazione giovani avvocati di Treviso, Elisa Davanzo il nuovo presidente

Nella giornata di martedì si è svolta l'Assemblea dei soci della Sezione AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) di Treviso, per il rinnovo del Consiglio Direttivo. A seguito della votazione, è risultata eletta Presidente della Sezione per il prossimo biennio 2019/2021 l'avv. Elisa Davanzo, già consigliere della Sezione. Per il Consiglio Direttivo, sono stati eletti: l'avv. Marco Mancini (Vice Presidente); l'avv. Giovanna Soravia (Segretario); l'avv. Barbara Tardivo (Tesoriere); l'avv. Cristian Cremasco (Consigliere) e l'avv. Giorgio Piccolotto (Consigliere); mentre Consigliere Nazionale è stata nominata l'avv. Valentina Billa, già Presidente della Sezione, che ha appena terminato il suo mandato.

La neo eletta Presidente avv. Elisa Davanzo ha voluto esprimere i propri ringraziamenti "in primis alla Past President avv. Valentina Billa e al Consiglio Direttivo uscente, nonché a tutti i colleghi e soci che hanno proposto la propria candidatura e a coloro che hanno partecipato all'Assemblea. Sono profondamente onorata ed orgogliosa di prendere la guida della Sezione Aiga di Treviso, un’associazione che ormai da anni rappresenta un punto di riferimento, non soltanto locale, per tutta l’avvocatura. Il brillante lavoro svolto dall’Avv. Billa, e da tutto il Direttivo uscente, mi consegna una Sezione colma di energie ed entusiasmo, pronta ad affrontare le importanti sfide del prossimo biennio. Con la forza di un gruppo, qual è quello appena insediatosi".

"In continuità con il lavoro sinora svolto dall'AIGA Trevigiana - continua la nuova Presidente - il nuovo Consiglio Direttivo si occuperà di formazione e politica forense, favorendo la ricerca di nuovi spazi di mercato in un contesto professionale e socio-economico quale quello odierno in continua evoluzione, e ponendosi al servizio della giovane avvocatura”. “In quest’occasione - chiude l’Avv. Davanzo – il pensiero mio e di tutto il Direttivo va all’amica e collega avv. Luana Antelmi, Past President della Sezione, nostra guida nella vita associativa, esempio di professionalità, entusiasmo e coraggio, che ci ha prematuramente e dolorosamente lasciati a inizio anno: Luana è sempre presente con noi e continueremo a praticare i suoi preziosi insegnamenti”.