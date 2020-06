Tragedia in Valle Aurina: fissata la data dei funerali di mamma Elisa

Casale sul Sile si prepara a dare l'ultimo saluto a Elisa Montanucci, la mamma 40enne di Casale sul Sile morta martedì 23 giugno durante un'escursione con il marito e i due figli al lago di Gries, in Valle Aurina.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", i funerali saranno celebrati domani, sabato 27 giugno, nella chiesa di Casale sul Sile alle ore 15. Elisa Montanucci, originaria della provincia di Perugia ma residente da anni nella Marca, si trovava in Valle Aurina per qualche giorno di vacanza in compagnia del marito Fabio e dei figli di 8 e 10 anni. Fatale l'escursione al lago di Gries, in alta quota. Un sentiero non impegnativo anche se le pessime condizioni meteo e la stanchezza avevano convinto la famiglia a rientrare in albergo. Prima di iniziare il cammino di ritorno però Elisa ha deciso di continuare un po' da sola, superando un crinale per vedere come proseguiva il sentiero. Da quel momento i suoi familiari non l'hanno più vista: il marito Fabio Boscolo è riuscito a chiamarla al telefono per ben due volte prima della tragedia. Elisa si era persa, seguendo il sentiero sbagliato che l'ha portata, a sua insaputa, sul precipizio di un canalone. In un primo momento il marito ha provato ad andarle incontro utilizzando la posizione del Gps che Elisa gli aveva mandato su Telegram. Nella seconda telefonata Elisa ha detto al marito di essere in difficoltà, di non riuscire più a muoversi né di ritrovare la strada seguita solo pochi minuti prima. Il marito ha continuato a chiamarla a voce ma il rumore di una vicina cascata ha coperto le sue urla. Alla terza telefonata la mamma 40enne non ha più risposto. Il marito ha dato la giacca di Elisa al cane del Soccorso alpino, intervenuto sul posto. Poche ore più tardi il tragico ritrovamento. Elisa era precipitata nel canalone, morendo sul colpo. Sabato l'intera comunità di Casale sul Sile si stringerà ai suoi familiari per l'ultimo saluto.