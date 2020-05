Malattia incurabile, insegnante del conservatorio Steffani muore a 64 anni

Venerdì 22 maggio, dopo breve malattia, è venuta a mancare la professoressa Elisabetta Pirolo, 64 anni docente di Storia della musica ed estetica musicale presso il conservatorio "Agostino Steffani" di Castelfranco Veneto.

Già presente allo Steffani come alunna di pianoforte all'inizio degli anni Ottanta, Elisabetta Pirolo era tornata all'istituto come giovane insegnante di Storia della musica dopo il periodo di formazione universitaria trascorso a Bologna, alla facoltà del Dams. Ricordava con piacere quegli anni, nei quali aveva avuto il privilegio di incontrare insegnanti e studiosi di grande levatura, come Luigi Rognoni, Armando Gentilucci e Aldo Clementi, suo relatore di tesi. La sua tempra di studiosa, già ben delineata e resa ricca dagli stimoli provenienti dall'ambiente familiare, ne era uscita rafforzata. Sicuramente l'esperienza bolognese è stata determinante anche per la sua successiva vocazione all'insegnamento: rigorosa e preparatissima, ma allo stesso tempo molto attenta e affettuosa con i suoi allievi, generosa di consigli e di aiuti per i loro studi. Attiva come musicologa e come critica musicale, tra i suoi scritti, citiamo, in particolare, gli approfondimenti sulla tradizione operistica di area austriaca e tedesca - in particolare i capitoli curati per la Storia dell'Opera, pubblicata dall'editore UTET di Torino - e il suo saggio su Wozzeck di Berg, apparso nei Quaderni di analisi dello spettacolo (Firenze 1988).

Elisabetta Pirolo sarà ricordata dal conservatorio Steffani anche per i numerosi viaggi di studio, in Italia e all'estero, dei quali fu appassionata promotrice, condividendo con l'intera comunità di studio la sua passione per la musica, per il viaggiare e per le diverse culture. «Ha vissuto la docenza come una vera e propria militanza culturale, civile e umana, sempre pronta a battersi in difesa di una Scuola di qualità per i contenuti e la prassi didattica - commenta Stefano Canazza, direttore del donservatorio - Per tutto ciò, i suoi studenti, i colleghi e il conservatorio tutto la ricorderemo con stima e affetto». I funerali di Elisabetta Pirolo saranno celebrati domani, martedì 26 maggio alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria della Pieve a Castelfranco.