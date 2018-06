Gli Elvis days sono un successo: migliaia di persone in festa sulle Mura

TREVISO Stanno per concludersi gli Elvis Days che hanno portato nel cuore del capoluogo di Marca una ventata di eventi in puro stile rock n roll. Sabato 16 giugno, grande successo di partecipazione lungo le Mura trevigiane.

Dalla parata di moto e auto d’epoca del primo pomeriggio fino alla sera inoltrata dedicata ai live, tra i quali quello spettacolare di Massimo di Maggio, il viale Bartolomeo D’Alviano, a ridosso di Porta Santi Quaranta, è stato preso d’assalto. Grande interesse poi per la novità dell’edizione 2018, ovvero il sensuale Pin Up contest che ha visto sfilare sul palco una rosa di ragazze che a suon di stacchetti e pose si sono contese il titolo di Best Pin Up e il viaggio-premio messo in palio dall’agenzia Sangallo Tours. Ad essere stata incoronata futura Betty Page è stata Spicy Ginger, alias Mariagloria Florian da San Donà di Piave. Domenica, nell'ultimo giorno della grande kermesse, la giornata è iniziata presto. Alle 11,30 grande appuntamento con la tradizionale Santa Messa Gospel nella Chiesa di Sant’Agnese, in Borgo Cavour, con lo scenografico concerto del Young Gospel Voices. Alle 17,30 appuntamento con la Scuola Country Line Dance a ritmo della musica dei Sons of a Gun. Dalle ore 20 spazio a un’ondata della migliore musica d’annata, rivisitata con Don Diego And The Two Steps. I loro concerti dichiarano da sempre l’amore sfrenato per la musica roots americana degli anni d’oro, quella che unisce il rockabilly al primo country, il western swing al blues. Infine, a salutare questa edizione ricca di sorprese saranno i Rockin’ Bonnie Western Bound Combo, la band composta da sei musicisti di pluriennale esperienza che spaziano all'hillbilly boogie all'honky tonk, country e western swing che farà ballare proprio tutti. Divertimento assicurato per un finale da non perdere.