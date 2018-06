Emergenza caldo 2018: le residenze ISRAA rimarranno aperte per ospitare gli anziani

TREVISO In previsione di giornate di caldo torrido nei prossimi mesi, si comunica quanto segue, con particolare riguardo alle persone con più di 65 anni. Per chi lo desidera sono disponibili i Centri di Servizi per Anziani dell’ISRAA, presenti in diversi punti della città di Treviso, dotati di aria condizionata, per l’ospitalità diurna.



1. Casa Albergo “Salce” viale III^ Armata, 4 tel. 0422-414750

2. Residenza “Rosa Zalivani” viale IV Novembre, 27 tel. 0422-414811

3. Residenza per Anziani “Città di Treviso” via N. Di Fulvio, 2 tel. 0422-414411

4. Residenza “Menegazzi” via Noalese, 40 tel. 0422-414511



La disponibilità complessiva è per 22 accessi diurni. Qualora la disponibilità delle singole sedi venga superata, le persone saranno inviate presso le altre sedi con posti ancora disponibili. Le condizioni e le modalità per l’accesso sono le seguenti:

- il servizio è rivolto a persone con età superiore ai 65 anni e residenti a Treviso;

- le persone devono essere lucide, deambulanti e autonome, anche nell’eventuale assunzione

di farmaci;

- le residenze ISRAA saranno aperte dalle 9.00 alle 18.00 di ogni giorno;

- la richiesta di accesso diurno va fatta, dalle 9.00 alle 18.00, al numero 0422-414750, indicando

la sede residenziale prescelta fra le quattro indicate;

- al momento della richiesta verranno raccolte alcune informazioni per verificare la presenza dei

requisiti previsti, in particolare la residenza e la condizione di salute e autonomia;

- la prenotazione del pasto dev’essere fatta con due giorni di anticipo presso le portinerie delle

residenze;

- il costo del pasto giornaliero è di € 7,00;

- il servizio è attivo dal 15 giugno al 15 settembre 2018;

- per l’eventuale servizio di trasporto telefonare con preavviso di almeno un paio di giorni al numero verde gratuito 800-685090 del “Progetto Stacco” di Volontarinsieme CSV Treviso (il servizio potrà essere garantito in base alla disponibilità di volontari).