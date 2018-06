Emergenza caldo: il centro anziani accoglierà i pensionati in difficoltà

PONTE DI PIAVE Viste le elevate temperature registrate negli ultimi giorni, l’amministrazione comunale di Ponte di Piave, in collaborazione con il Centro servizi anziani – Residenza “Gianni Marin” ha deciso di riproporre anche per l’estate 2018 l’iniziativa dedicata agli anziani della comunità pontepiavense garantendo loro l’ospitalità diurna all'interno della struttura a loro dedicata.

“In continuità con lo scorso anno – ha dichiarato il sindaco Paola Roma – comune, Ulss e Centro servizi per anziani, hanno deciso di riproporre l’iniziativa rivolta agli anziani della comunità, per far fronte alle ondate di calore e per offrire un punto di riferimento alle persone anziane nel numero massimo dei posti disponibili a rotazione”. “I partecipanti - ha dichiarato l’assessore ai Servizi sociali Sante Morici - avranno così la possibilità di trascorrere qualche ora in compagnia, in un luogo protetto ed accogliente. Chi vorrà aderire all’iniziativa, potrà consumare il pasto del pranzo all’interno della struttura e partecipare alle attività ricreative organizzate per gli ospiti dal centro diurno”. Per info e prenotazioni telefonare al Centro Servizi “Gianni Marin” - 0422 759137- mail: casaponte@insiemesipuo.eu