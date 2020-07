Emergenza caldo, il centro anziani apre le porte agli Over 65

Il Comune di Treviso ha attivato il servizio gratuito di accoglienza estiva per i cittadini residenti con più di 65 anni, realizzato in collaborazione con la Protezione Civile, Croce Rossa Italiana (sezione di Treviso) e Associazione Italiana Carabinieri (sezione di Treviso).

A partire 15 luglio fino al 31 agosto, tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18.30 e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.30 i richiedenti potranno recarsi al centro anziani di via Castello d’Amore per affrontare la calura estiva ed evitare così il pericolo di malori e di patologie causate dall’esposizione prolungata alle alte temperature. La prenotazione del servizio (da effettuarsi entro le 13 del giorno precedente) è obbligatoria telefonando al numero verde 800 938 844 o inviando una mail a emergenzacaldo@comune.treviso.it. Si potrà inoltre usufruire del trasporto gratuito, telefonando con preavviso di due giorni al numero verde 800685090 nell’ambito del “Progetto Stacco” della Regione Veneto a cura di Csv Volontarinsieme di Treviso. «Anche in un momento difficile dovuto all’emergenza sanitaria e grazie al supporto del volontariato siamo riusciti ad offrire un servizio importante per affrontare la stagione estiva - le parole dell’assessore alle Politiche sociali, famiglia e disabilità, Gloria Tessarolo - Nel rispetto dei protocolli e delle misure precauzionali, verrà infatti data la possibilità a chi ne facesse richiesta di fuggire alla calura estiva per incontrare altre persone e passare le giornate in compagnia».