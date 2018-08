Emergenza greggi: pastori sul greto del Piave e il consigliere Maggio scende in pattuglia

PEDEROBBA Il consigliere comunale Fabio Maggio è sceso di pattuglia insieme al Comandante della Polizia Locale per rintracciare un gregge che da giorni sostava sul greto del Piave spostandosi sempre di notte tra Covolo, Pederobba e Alano: “Ci giungevano segnalazioni da settimane su un piccolo gregge che si muoveva in zona demaniale sulle grave del Piave. Più volte siamo scesi a pattugliare il greto e la boscaglia ma trovavamo solo tracce del passaggio o solamente sparuti gruppi di animali vegliati dai cani. Ma nessuna traccia del pastore".

Il pascolo delle greggi è regolato dal Regolamento di Polizia Rurale: “Il regolamento c’è e prevede articoli molto specifici. Il transito, e solo questo, è garantito per 36 ore in zona demaniale e in ogni caso il gregge deve essere sempre sorvegliato” spiega Maggio. “Le segnalazioni che ci sono giunte ci descrivevano una situazione nella quale il pastore spesso era assente e le greggi erano lasciate a sé stesse con i cane pastore liberi". Una situazione intollerabile per il Consigliere che si è subito attivato ed è andato personalmente di pattuglia. “Ci siamo da subito attivati insieme al Sindaco e all’assessore Stanghellini. Ieri mattina di pattuglia lo abbiamo rintracciato e abbiamo intimato lo sloggio dell’area e rilevato le sanzioni del caso. Potenzieremo ancora di più i controlli” conclude il Consigliere “perché il Piave non può essere terra di nessuno, ma luogo in cui le regole si rispettano".