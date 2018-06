Emergenza e urgenze non vanno in vacanza, appello dell’Avis: "C’è bisogno di sangue"

TREVISO L’emergenza-urgenza non va in vacanza. L’Avis Provinciale di Treviso lancia un accorato e forte appello a tutti i donatori di sangue della Marca a recarsi quanto prima, in tutti i giorni della settimana, nei Centri Trasfusionali e le domeniche presso le sedi della raccolta associativa per rinforzare le scorte. C'è bisogno di sangue intero, emocomponenti e piastrine. Carenti soprattutto in questi giorni i gruppi A positivo, 0 positivo e 0 negativo.

«Non vogliamo trovarci a gestire delle emergenze. Tutti potremmo avere bisogno di sangue. Come spesso capita a ridosso della stagione estiva - spiega Vanda Pradal, presidente dell’Avis provinciale di Treviso - aumenta il fabbisogno di sangue, per garantire l'attività all'interno delle nostre strutture sanitarie. Il sangue non serve solo per le trasfusioni, ma anche - prosegue - per creare farmaci emoderivati destinati a interventi di alto livello. Donare non è solo indispensabile, ma fa bene anche al donatore che in questo modo viene monitorato attraverso un check-up gratuito». Ci sono pazienti con livelli di emoglobina bassi, e non sono pochi, che richiedono attenzione massima e continue trasfusioni anche nella Marca Trevigiana. «Rinnoviamo il nostro invito a chi può donare a farlo in modo da permettere a chi ne ha necessità di “trovarlo”. E’ necessario avere delle scorte adeguate - aggiunge la presidente Pradal -, in particolare in questo periodo sia per il calo fisiologico delle donazioni, dovuto dalla stagionalità, sia per l’aumento dei politraumi legati al periodo di ferie/vacanze, che comportano interventi chirurgici e richiedono spesso il ricorso a trasfusioni, ma anche per il numero dei trapianti effettuati».

Donare il sangue è un gesto concreto di solidarietà. «Significa donare una parte di sé e della propria energia vitale a qualcuno che sta soffrendo, qualcuno che ne ha un reale ed urgente bisogno. Significa preoccuparsi e agire per il bene della comunità - afferma la presidente - per la salvaguardia della vita. Donare il sangue è un dovere civico». L’autosufficienza, provinciale, regionale e nazionale è un altro obiettivo dell’Avis Provinciale di Treviso. E per mantenerla è necessario dare continuità alla donazione. «E’ bene sempre ricordare che i malati non hanno confini. Una riserva di sangue che soddisfi non solo il fabbisogno della nostra comunità - prosegue la presidente - è quindi una garanzia per la salute di donne, uomini, giovani, vecchi e bambini».

Il sangue e gli emocomponenti sono un’esigenza quotidiana che diventa tragica anche nella Marca Trevigiana ogni volta che il sangue manca nell’esecuzione di trapianti e di vari interventi chirurgici, nei servizi di primo soccorso, nelle terapie oncologiche contro tumori e leucemie, nella combinazione dei farmaci plasmaderivati (chiamati non a caso anche farmaci salvavita) utilizzati per contrastare patologie importanti quali anemie croniche, emofilia, malattie del fegato, deficit immunologici o nella profilassi di infezioni come il tetano e l’epatite B. Il sangue e i suoi componenti sono quindi presìdi terapeutici indispensabili per la vita e purtroppo non sono riproducibili in laboratorio. Ciò significa che non esistono ad oggi alternative possibili alla donazione e non possiamo far appello solo sulla scienza e sulla medicina ma dobbiamo dare il nostro contributo. Per garantire l'autosufficienza, specie per i plasmaderivati, solo i donatori periodici e l’aumento di nuovi donatori, può far fronte al costante aumento del fabbisogno di sangue ed emoderivati. Il sangue umano è un prodotto naturale e non riproducibile artificialmente in laboratorio. Solo la donazione volontaria, anonima, gratuita e responsabile dei donatori ci permette di raccoglierlo.