Solidarietà per l'Enpa di Treviso: il Comune di Villorba dona 500 mascherine ai volontari

Ben 500 mascherine per i volontari del rifugio Enpa di Ponzano Veneto. Questa la donazione effettuata dal Comune di Villorba ai volontari della struttura. «In questo particolare periodo non ci siamo mai sentiti abbandonati. Tanti i messaggi di sostegno da parte dei cittadini della nostra meravigliosa provincia. Venerdì abbiamo ricevuto una visita molto gradita che ci fa sentire la vicinanza e la solidarietà delle amministrazioni comunali - dichiarano i volontari - Il sindaco di Villorba, Marco Serena, ci ha infatti portato in dono 300 mascherine monouso e 200 mascherine chirurgiche. Grazie di cuore da parte di tutti i volontari e volontarie dell’Enpa di Treviso all’amministrazione comunale di Villorba e a tutti i villorbesi. Sentire la vostra vicinanza ci da la forza per continuare a sperare che "andrà tutto bene"».

