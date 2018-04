Vedelago: cittadinanza onoraria a Enrico Vanzini, superstite dei lager nazisti

VEDELAGO E' l'ultimo italiano vivente a essere stato costretto a lavorare in un Sonderkommando, l'unità di prigionieri dei lager che si occupavano della rimozione dei cadaveri dalle camere a gas nel campo di concentramento di Dachau.

Enrico Vanzini ha trovato il coraggio di parlare di questa sua terribile vicenda solo a sessant'anni da quei fatti e da allora non ha più smesso per ricordare soprattutto alle giovani generazioni quello che è stato l'Olocausto, perchè mai sia dimenticato. Per questo motivo, il consiglio comunale di Vedelago ha deciso, nelle scorse ore di consegnargli la cittadinanza onoraria, anche per i suoi numerosi incontri con i ragazzi delle scuole medie vedelaghesi e i cittadini, l'ultimo dei quali è avvenuto proprio quest'anno.

Nato a Fagnano Olona, nel 1922, e residente in provincia di Padova, Vanzini era stato chiamato alle armi nell'ottobre 1941 e mandato come artigliere semplice alla Campagna di Grecia. Fu catturato dai nazisti il 19 settembre 1943, deportato in Germania e condannato ai lavori forzati a Ingolstadt. A seguito dei bombardamenti alleati sulla città tedesca, riusci a scappare ma poco dopo fu nuovamente arrestato e portato a Buchenwald. Venne condannato a morte, ma riuscì a dimostrare, con l'aiuto di un ufficiale della Wehrmacht , che non era fuggito, ma lasciato in balia degli eventi dopo il bombardamento. La pena di morte venne commutata in internamento presso il campo di concentramento di Dachau, dove rimase fino alla liberazione avvenuta il 29 aprile 1945, addetto alle operazioni del Sonderkommando. La “prassi” prevedeva che a loro volta anche gli addetti al Sonderkommando dovessero seguire lo stesso destino degli altri internati, ovvero l'eliminazione. Per questo ne sono sopravvissuti pochissimi: tra gli italiani, solo lui e Shlomo Venezia, scomparso nel 2012.

“Enrico Vanzini – ha detto l' assessore alla cultura Denisse Braccio nel motivare la cittadinanza onoraria – ha trovato dopo sessant'anni il coraggio di raccontare l'Olocausto e da allora non ha più smesso. La sua testimonianza è stata ascoltata da sale gremite e ammutolite dalla commozione, da intere scolaresche colpite dalle parole semplici ma tremende di questo novantenne che ha reso presente e vivido ciò che i ragazzi avevano letto solo sui libri. Dal 2010 offre la sua testimonianza in occasione della Giornata della Memoria anche ai ragazzi della Scuola Secondaria di Vedelago e, in quest'anno, anche alla cittadinanza. Il 27 gennaio 2013 per questa sua opera di testimone da ex internato presso le scuole di ogni ordine e grado e nelle università, ha ricevuto al Quirinale dal presidente Napolitano la Medaglia d'Onore del Governo. La testimonianza di Enrico Vanzini è stata raccolta anche nel documentario “Dachau Baracca 8 numero 123343” prodotto dall'Associazione Marca Trevigiana e diretto da Roberto Brumat, piu volte trasmesso da Rai Storia”. Il consiglio ha approvato all'unamità sottolineando con un applauso questa scelta. “Rendiamo onore ad una persona speciale concedendo per la prima volta a memoria d'uomo la cittadinanza onoraria del nostro comune a Enrico Vanzini – dichiara il sindaco Cristina Andretta – Lo facciamo nei giorni in cui si ricorda la fine della tragedia della Seconda Guerra Mondiale perchè le sue parole siano sempre un monito a noi e alle giovani generazioni, perchè nulla venga dimenticato”.