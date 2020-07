Un biglietto per visitare le Grotte del Caglieron: da oggi l'ingresso costa 3,50 euro

Da domenica 19 luglio per entrare all'interno delle amate e bellissime Grotte del Caglieron si dovrà pagare un biglietto da 3,50 euro. E' questa la novità dell'estate pensata dalla Pro Loco di Fregona che gestisce tutta l'area. Un ticket a prezzo popolare (che iniziamente era stato pensato di 5 euro) che servirà per coprire una quota delle spese di gestione e manutenzione delle grotte. Per questo motivo, la biglietteria è ora attiva dalle ore 10 alle 17, dal lunedì alla domenica.

ORARI DI APERTURA:

Dalle 10 alle 18, dal lunedì alla domenica. In condizioni di allerta meteo diramata dalla Protezione Civile le Grotte potranno essere chiuse.

Prezzo biglietto di ingresso:

INTERO - Adulti (dai 13 anni d’età compiuti): €3.50

OMAGGIO - Bambini fino a 13 anni non compiuti / Portatori di handicap / Residenti nel comune di Fregona / Operatori con attività in comune di Fregona / Giornalisti e blogger

Di seguito alcune indicazioni per la visita:

Percorso: la lunghezza del percorso ad anello è di circa 1 Km e si stima un tempo di visita di circa un’ora. La visita va effettuata nel rispetto assoluto della normativa vigente; senza creare assembramenti, con l’uso di mascherina ove necessario, gel o guanti e rispettando il distanziamento. A questo proposito, si raccomanda tassativamente di procedere secondo il senso unico e con le indicazioni riportate dalla segnaletica installata lungo il percorso.

Parcheggi: È possibile parcheggiare le auto in via Grotte del Caglieron e in via Ronzon, nei parcheggi predisposti, previo pagamento obbligatorio del biglietto per la sosta. (munirsi di moneta – tariffa oraria 2,50€).

Nuova viabilità nei giorni festivi per raggiungere le Grotte del Caglieron: si avvisano i visitatori che dal 14 giugno al 30 settembre 2020, dalle 10 alle 17, nei giorni festivi è regolamentata la circolazione dal Municipio di Fregona fino alle Grotte (via primo maggio e via Grotte del Caglieron, strada provinciale 151) in base alla capienza dei parcheggi. Raggiunta la capienza massima il traffico verrà deviato verso i parcheggi del centro di Fregona. Da qui in circa 30 minuti si possono raggiungere a piedi le grotte tramite il sentiero 1037 B “Pont de Fer”, con inizio accanto allo Stadio Comunale.

Circolazione pullman turistici: è vietata la circolazione dal Municipio di Fregona fino alle Grotte (via primo maggio e via Grotte del Caglieron, strada provinciale 151) nei giorni festivi dal 14 giugno al 30 settembre 2020, dalle 8 alle 17.

Indicazioni generali: sono ammessi gli animali con l’uso del guinzaglio corto, si raccomanda di non lasciare deiezioni in loco; la visita non può essere effettuata con passeggini o carrozzelle.

Il punto informazioni/ristoro in area grotte è aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle 17, mentre il servizio di visita guidata è attivo su prenotazione per gruppi. In area grotte sono inoltre presenti alcuni tavoli per pic nic lungo il torrente e vicino all’info point; nell’area verde adiacente al campanile di Fregona e dietro la canonica sono presenti 6 tavoli pic-nic; i rifiuti vanno tassativamente portati a casa per il conferimento. Presso l’ufficio turistico sito in via Marconi 6 (100 mt. dal municipio) è disponibile materiale cartaceo informativo anche nella bacheca esterna. Gli orari di apertura sono: lun. merc. ven. ore 10 – 12 sabato e domenica 9.30 – 12.30. I camper possono sostare per la notte nei parcheggi vicino alle scuole, in via Roma. Per ulteriori informazioni è attivo il servizio telefonico 0438 -585487 e 328-8117359 dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, oppure tramite mail: info@prolocofregona.it.

Di seguito l’elenco dei ristoranti aperti:

Paninoteca Al Centrale –Mezzavilla di Fregona 377 3411429

Ristorante Mainor – Piai di Fregona 0438 585765

Ristorante Fratte – loc. Fratte di Fregona 0438 915005

Ristorante da Nereo alle Grotte- area Grotte del Caglieron 0438 585493 348 4741163

Osteria da Franco – Osigo di Fregona 0438 950431

Osteria Milva Chies – Ciser di Fregona 0438 585596

Pizzeria ristorante Tappa Obbligatoria – Fregona 0438 1792378 347 2690077

Osteria la Valassa – loc. Crosetta del Cansiglio 0434 77472

Rifugio Città di Vittorio Veneto – monte Pizzoc 0438 1642595