Erba alta e strade sporche a Zero Branco, i residenti: "Ora basta"

ZERO BRANCO "In certi punti di Villa Guidini a Zero Branco è decisamente troppo alta e andrebbe tagliata il prima possibile" fa notare l'ex consigliere comunale Gino Spolaore che in questi giorni ha raccolto le lamentele di numerosi residenti di Zero Branco per segnalare all'amministrazione comunale due problemi da risolvere con urgenza.

Il primo è quello dello sfalcio erba che interessa, oltre a Villa Guidini anche i vari bordi strada di Sant'Alberto, mentre il secondo problema è la sporcizia provocata dal passaggio dei trattori nelle strade del Comune. "Spesso e volentieri le strade di Zero Branco sono sporche. Chi usa i trattori per lavoro deve mantenere pulite le strade, ci vuole più senso civico" fa notare l'ex consigliere che ha chiesto all'amministrazione comunale controlli più numerosi ed efficaci a partire già dai prossimi giorni.