L'esercito vince: cancellata per maltempo la serata di martedì

Il programma di commemorazioni previsto per la serata di martedì 30 ottobre, nel quadro della manifestazione l’Esercito vince, è stato annullato.

La decisione è stata presa per il prolungarsi delle avverse condizioni meteo che stanno continuando a flagellare il comune di Vittorio Veneto. Il sindaco Roberto Tonon spiega che la misura è stata adottata «di comune accordo con le Autorità Militari in segno di rispetto nei confronti dei tanti cittadini che hanno subito forti disagi a causa del maltempo». Nessuna variazione - invece - per il programma di mercoledì 31 ottobre: le cerimonie si svolgeranno come previsto ad iniziare dalle 10.30 in Piazza del Popolo, alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il Generale Salvatore Farina.