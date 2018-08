Esodo di Ferragosto: notte di super traffico e code a fisarmonica in più punti della A4

CESSALTO Da quando è iniziato il traffico estivo, la notte tra venerdì e sabato è stata quella a maggior intensità di traffico, con volumi elevatissimi – che hanno superato i 3 mila veicoli ora - in arrivo dal Passante di Mestre in direzione Trieste. Si tratta per la maggior parte di turisti diretti verso le località dell’alto Adriatico, sia italiane sia slovene e croate. Un fiume di auto, caravan e roulottes che, ordinatamente, si snoda praticamente senza soluzione di continuità da Venezia fino a Trieste per poi proseguire oltreconfine. Alle 11 del mattino code a tratti si registravano in più punti dell’autostrada, sempre in direzione Trieste: tra Meolo Roncade e Cessalto, in uscita a San Donà di Piave, tra Portogruaro e il bivio A4/A3, in entrata a Latisana, in uscita a Redipuglia, alla barriera di Trieste Lisert (3 chilometri) e tra Monfalcone e Duino. Pochi, per fortuna gli incidenti e tutti di lieve entità. L’unico che ha richiesto l’intervento dell’ambulanza, per precauzione perché una delle persone coinvolte era una signora incinta e con due bimbi in auto, si è verificato all’altezza dello svincolo di San Donò di Piave in direzione Trieste. Si è trattato di un urto laterale fra 3 vetture, in corsia di sorpasso. Niente di grave, come detto, ma visto le condizioni della signora si è preferito chiamare il soccorso sanitario.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Sabato di esodo tranquillo, almeno fino a questo momento, anche sulle autostrade di competenza di CAV (A4 Padova est-Venezia, Passante di Mestre e A57-Tangenziale di Mestre). In questa prima parte di giornata segnalata con bollino rosso, il Centro Operativo di Mestre della società autostradale ha registrato traffico intenso con qualche temporaneo rallentamento tra Padova est e il bivio A4-A57 in direzione Trieste. Nella sala che costantemente monitora la situazione ed elabora i dati del traffico in tempo reale, si sono registrati picchi di transiti che non hanno mai superato i 4 mila veicoli l’ora nel tratto più delicato, quello tra Padova e Arino. Situazione migliore in tutte le altre tratte e tempi di attesa contenuti alla barriera autostradale di Venezia-Mestre.

Situazione accettabile dunque per un weekend di esodo da bollino rosso, che conferma la tendenza degli ultimi fine settimana a cavallo di luglio e agosto, segnati dalle cosiddette “partenze intelligenti”, con traffico molto intenso ma distribuito durante tutto l’arco della giornata e del fine settimana. Per il pomeriggio e anche domani previsto ancora traffico da bollino rosso sia in direzione Trieste che in direzione Milano. Lunedì invece giornata da bollino giallo soprattutto in carreggiata ovest a causa degli ultimi rientri. Osservati speciali ancora il tratto tra Padova est e il bivio A4-A57 e la barriera autostradale di Venezia-Mestre.

Si raccomanda come sempre di informarsi sulla situazione del traffico prima di mettersi in viaggio, attraverso i canali di Infotraffico del sito www.cavspa.it (con mappa e webcam) o tramite la nuova App per smartphone InfoViaggiando delle tre concessionarie autostradali del Nordest, che contiene anche un bollettino vocale aggiornato ogni ora.

Gallery