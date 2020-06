Estate 2020 a Castelfranco: stop alla vendita di bevande su vetro

Il sindaco di Castelfranco Veneto, Stefano Marcon, ha firmato giovedì mattina l’ordinanza che vieta la vendita di bevande in bottiglie e confezioni di vetro nelle fasce serali e notturne nell’intero territorio comunale. Un provvedimento che rientra nel piano degli interventi di prevenzione e sicurezza urbana in vista delle serate estive. «Questo provvedimento – spiega il sindaco che detiene il referato alla sicurezza - va nella direzione di porre paletti precisi a quanti, in barba al senso civico e magari dopo aver alzato il gomito, rompono bottiglie soprattutto di birra e liquori deturpando la città ma soprattutto divenendo fonte di pericolo per l’incolumità altrui».

Nello specifico, da venerdì 12 giugno sino al prossimo 31 ottobre, dalle ore 21 alle ore 5 del mattino, è posto il divieto di vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro “ai pubblici esercizi, ai commercianti del settore alimentare, agli ambulanti e in generale a tutti i soggetti autorizzati alla vendita e alla somministrazione di bevande in qualsiasi forma. Il divieto non si applica qualora la somministrazione avvenga all’interno degli esercizi autorizzati o nelle aree esterne autorizzate di loro pertinenza”. Eventuali violazioni saranno punite con una sanzione amministrativa e con l’applicazione di quanto stabilito dal Codice Penale.