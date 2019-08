"E...state a Villorba 2019" è un successo di pubblico e termina con il cinema all’aperto

“Siamo soddisfatti delle rassegne culturali estive che abbiamo offerto quest’anno ai villorbesi ed apprezzate anche da un pubblico proveniente dai Comuni limitrofi. “E...state a Villorba” quest’anno è stata improntata ancor più afferma Eleonora Rosso, assessore alla cultura di Villorba - sulla qualità dei singoli eventi, sulla motivazione verso nuove proposte messe in scena da giovani talenti (Progetto Giovani, Gruppo Giovanile della Banda Comunale A.Gagno, Teatro che pazzia Pazzia) e sulla creazione di momenti di approfondimento, quasi delle conferenze interattive, su differenti forme di spettacolo. Così è stato per “Villorba in Jazz”, con l’incontro sull’arte di Duke Ellington in Biblioteca Comunale o il Gala dello Swing durante il quale le caratteristiche del genere musicale sono state esplicitate dalla performance di ballerini sul palco. Non posso poi dimenticare le emozioni della ormai tradizionale serata dedicata a Paolo Trevisi: grazie al tenore Walter Fraccaro, alla soprano Raffaella Polino, grandi interpreti di un un programma musicale incentrato sul repertorio della seconda metà dell’Ottocento (Leoncavallo, Giordano, Mascagni, Puccini e Verdi) al maestro Brunello e all’Ensemble Harmonya, la musica lirica ha coinvolto non solo i raffinati cultori del genere”.

“Inoltre confermo, ad indicare che una stabile amministrazione permette un’altrettanto stabile collaborazione - dice Eleonora Rosso - che nell’ambito comunale risiedono e operano aziende i cui manager o titolari riconoscono l’importanza della Responsabilità Sociale d’Impresa e sono disposti a investire nelle attività culturali che organizziamo o promoviamo un rapporto. Oltre all’aspetto economico, desidero infine sottolineare quello umano che si esprime attraverso il grande impegno degli uffici comunali, dei collaboratori, dei volontari, della squadra di emergenza che dietro le quinte fanno in modo che gli eventi raggiungano l’obiettivo fissato dall’Amministrazione Comunale”. E...state a Villorba si chiude mercoledì 14 agosto con la proiezione dell’ultimo film della rassegna “Cinema sotto le stelle”, ADORABILE NEMICA, Regia: Mark Pellington, con Shirley MacLaine, Amanda Seyfried e AnnJewel Lee Dixon. Per Informazioni: tel. 04226179813/810 | aguizzo@comune.villorba.tv.it | www.comune.villorba.tv.it