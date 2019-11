Stefanel, sospesi gli esuberi: 24 lavoratori salvi fino a luglio

Sospiro di sollievo per i dipendenti della trevigiana Stefanel. L'amministrazione straordinaria aveva previsto un piano di esuberi che sarebbe entrato in funzione da febbraio 2020 lasciando senza lavoro 24 lavoratori sui 58 rimasti.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso" però, una serie di commesse legate al controllo della contabilità aziendale hanno spinto il commissario Raffaele Coppiello a rinviare gli esuberi da febbraio a luglio, posticipando di fatto la fine dei contratti con i dipendenti. Va detto che i 24 lavoratori a rischio avevano chiesto di loro spontanea volontà, nei mesi scorsi, di lasciare per sempre l'azienda. L'autorizzazione ad andarsene doveva arrivare a febbraio, ora è stata prolungata fino alla prossima estate. Tra questi 24 lavoratori solo una quindicina continuerà a lavorare fisicamente per l'azienda, gli altri beneficeranno da casa della cassa integrazione ordinaria.