Castelfranco, quattro giorni di festa per il Carnevale

Ultimi preparativi per l’edizione 2020 de La Grande Festa di Carnevale a Castelfranco Veneto, l’evento promosso dall'amministrazione comunale attraverso l’assessorato alle Attività Produttive in collaborazione con l’associazione “I Sensa Pasiensa” di S. Floriano guidata dal presidente, Mirco Lavander con il supporto di Laura Squizzato ed Eugenio Azzolini.

Saranno quattro giorni di grande divertimento e coinvolgimento nel cuore della Città che si apriranno sabato 22 febbraio alle ore 14 con il primo giro di giostra nel grande Luna Park allestito in piazza Giorgione e che rimarrà aperto, per grandi e piccini, tutti i pomeriggi sino a martedì 25 febbraio. Ma sabato sarà soprattutto il giorno della sfilata dei carri allegorici fissata dalle ore 15 tra le vie del Centro accompagnata da musica ed animazione a cura dei deejay di Radio Bellla & Monella e Piterpan. Domenica 23 febbraio si rinnoverà il concorso di pasticceria che premierà, nel pomeriggio alle ore 15.30 sempre in piazza Giorgione, la migliore Frittella Castellana con in gara le Pasticcerie castellane. Sul palco tra, i presenti, Sevmi Fernando la giovane di Villanova di Camposampiero eletta Miss Sorriso 2019 e terza classificata al concorso nazionale di Miss Italia 2019. A fare da contorno interventi musicali e di ballo a cura delle varie Scuole ed Associazioni cittadine. Lunedì 24 febbraio spazio al Luna Park mentre Martedì Grasso 25 febbraio, per il gran finale, tra musica ed animazione prevista nel corso del pomeriggio, alle ore 21 il rinomato spettacolo pirotecnico musicale e l’incendio del Castello che chiuderà in grande stile la manifestazione carnevalesca.