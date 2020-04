Ex carabiniere muore a 56 anni per un tumore scoperto quattro giorni prima

Da alcuni giorni non si sentiva bene: lamentava un continuo senso di spossatezza oltre a un forte mal di schiena. Giovedì scorso quindi ha deciso di fare un prelievo del sangue e, proprio grazie ai risultati delle analisi, ha scoperto di avere un tumore che in soli 4 giorni lo ha stroncato a 56 anni.

E' morto così Roberto Dalla Zuanna, carabiniere da poco in pensione residente a Camposampiero in provincia di Padova. Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", Dalla Zuanna aveva prestato servizio a Castelfranco Veneto e a Cornuda dove in molti lo ricordano per il suo carattere riservato ma sempre disponibile e generoso. La sua famiglia d'origine è padovana e l'ex carabiniere viveva proprio a Camposampiero con l'amata moglie Monica. La coppia non aveva figli ma i due erano davvero molto legati. Dalla Zuanna era andato da poco in pensione. La notizia della sua improvvisa scomparsa proprio nella domenica di Pasqua, 12 aprile, ha lasciato senza persone le tantissime persone che conoscevano bene il 56enne. Oltre alla moglie Monica, Roberto lascia il fratello Paolo e la sorella Emanuela. La sepoltura si terrà in forma privata a causa delle restrizioni legate al Coronavirus.