Giovedì mattina niente parcheggi all'ex Pattinodromo: al via i lavori di pulizia dell'area

Nella giornata di giovedì verrà completata l’operazione di pulizia delle caditoie, lavaggio e spazzamento meccanizzato dell’area parcheggio ex Pattinodromo nel tratto compreso tra l’edificio centrale e il Varco Fra’ Giocondo. Pertanto, dalla mezzanotte e fino alle ore 13 (e comunque fino a cessate esigenze) del 21 maggio, l’area sarà chiusa al traffico veicolare e vietata alla sosta con rimozione coatta dei mezzi per consentire l’intervento da parte di Contarina. Nella mattinata di mercoledì è stata invece effettuata la pulizia delle caditoie, il lavaggio del marciapiede e lo spazzamento meccanizzato di via Toniolo e dell’area parcheggio ex Pattinodromo compresa fra l’edificio centrale tra l’edificio centrale e Varco Filippini.

