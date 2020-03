Coronavirus, attivata “Fabrica vs Corona": ecco la “call creativa” aperta a tutti

A causa dell’emergenza Covid-19, le porte di Fabrica sono temporaneamente chiuse, ma non le sue attività che proseguono online attraverso numerose iniziative. Il centro di ricerca sulla comunicazione del Gruppo Benetton ha deciso infatti di approfittare di questo momento particolarmente difficile per condividere idee creative e rimanere in contatto con la comunità artistica internazionale. Qualche giorno fa è stata attivata “Fabrica vs Corona”, una “call for creative ideas” aperta a tutti per mettere la creatività al servizio di un'esigenza immateriale ma ancora necessaria, ovvero quella di provare a raccontare questo momento storico unico attraverso l'arte, il design, la fotografia, la scrittura, il video. Da questo isolamento forzato possono generarsi grandi idee, nuove storie e inediti approcci con una realtà fino a poco tempo fa inimmaginabile.

Tramite i canali social di Fabrica è stata attivata una catena di solidarietà creativa con lo scopo di offrire parole e immagini utili ad affrontare questo periodo: numerosi sono i contributi arrivati, soprattutto via Instagram, da Paesi come Italia, Libano, India, Romania, Brasile, Irlanda, Grecia, Hong Kong, Turchia e USA, solo per citarne alcuni. Dall'inizio della quarantena, l'account Instagram di Fabrica si è velocemente popolato di disegni, video, idee, pensieri. Dall'idea di una giovane fotografa italiana che vive a Parigi lontana dalla sua famiglia, è nata addirittura una radio che trasmette tutte le sere i suoi pensieri d'amore abbinati ad un'immagine corrispondente. Perché l'unico contagio ancora possibile è la bellezza. In pochi giorni la campagna ha raggiunto oltre 3.400.000 Impression su Instagram e più di 1.100.000 su Facebook.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In questo periodo di isolamento domestico, Fabrica ha inoltre lanciato “Watch&Listen for free at home with Fabrica”, mettendo a disposizione gratuitamente i suoi numerosi contenuti creativi realizzati negli anni. Un ricco palinsesto fatto di video, cortometraggi, musica, conferenze è fruibile agli utenti tramite il canale Vimeo. Tra gli altri, la lezione di Erik Kessels - artista e fondatore della celebre agenzia di comunicazione Kesselskramer - sull'importanza dell'errore;"Evidence", uno dei primi film di Fabrica diretto da Godfrey Reggio con musiche di Philip Glass; un tour virtuale della sua sede disegnata da Tadao Ando e molto altro. A partire dal 3 aprile Fabrica, in collaborazione con Onde Alte, metterà a disposizione competenze e conoscenze per offrire "Fabrica Creative Labs", un ciclo di laboratori di didattica gratuiti online rivolti a docenti, operatori della formazione e studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Con un approccio inclusivo e partecipativo, i Fabrica Creative Labs avranno luogo il 3 e 6 aprile e il 15 e 16 aprile 2020. Più informazioni sulle modalità di partecipazione in questo link.

Sostieni TrevisoToday Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di TrevisoToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery