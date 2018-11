Weekend trevigiano per Fabrizio Corona: due appuntamenti nella Marca

Sarà un sabato tutto trevigiano quello che Fabrizio Corona vivrà nelle prossime ore. L'ex re dei paparazzi condannato per frode fiscale, bancarotta e corruzione è tornato alla ribalta negli ultimi mesi grazie ad alcune comparsate televisive tra cui quella al Grande Fratello Vip dove si è reso protagonista, pochi giorni fa, di un acceso litigio con la conduttrice Ilary Blasi.

Sabato 3 novembre il controverso Corona farà il suo ritorno in provincia di Treviso prima, verso le ore 21, al negozio Planet Jeans di piazza Giorgione a Castelfranco e in tarda serata alla discoteca Havana di Treviso dove sarà a disposizione dei fan per alcune foto insieme a loro. Invitato dal promoter trevigiano Giuliano Bersani, Corona e il suo ritorno a Treviso non hanno mancato di suscitare reazioni a dir poco contrastanti in Rete tra chi non vede l'ora di incontrarlo e chi invece si dichiara disgustato dal fatto che un personaggio con precedenti penali possa ancora essere invitato a farsi pubblicità in giro per l'Italia. A Castelfranco Corona pubblicizzerà il suo marchio d’abbigliamento, Adalet, mentre la comparsata all'Havana durerà giusto il tempo di qualche scatto con i presenti. Il promoter Bersani sostiene che Corona aveva una gran voglia di tornare in provincia di Treviso ma, a poche ore dal suo arrivo, sembrano essere in molti i trevigiani che non ne sentivano davvero la mancanza.