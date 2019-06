Dal prossimo anno scolastico anche Fagarè avrà il tempo pieno a scuola

Buone notizie a San Biagio di Callalta in vista del prossimo anno scolastico. Il sindaco Alberto Cappelletto ha ricevuto nei giorni scorsi la comunicazione con cui la dirigente dell’Ufficio Scolastico territoriale annuncia di aver autorizzato una classe di tempo pieno, la prima per l’intero istituto comprensivo. “Si tratta di una buona notizia che – spiega il sindaco - consente al nostro Comune di poter ampliare e migliorare l’offerta scolastica a beneficio delle famiglie che dal prossimo anno potranno scegliere, al momento di iscrivere i propri figli alla scuola primaria, tra diverse articolazioni dell’orario settimanale, in considerazione anche delle proprie esigenze familiari”.

Il tempo pieno, sulla base di quanto deciso dalla Dirigenza scolastica dell’Istituto Comprensivo sarà destinato al plesso di Fagarè. “Ringrazio il Dirigente scolastico Edi Brisotto e il vicario Anna Maria Parisi. Da parte nostra – osserva l’assessore alla pubblica istruzione, Martina Cancian – confidiamo che in un prossimo futuro anche altre realtà scolastiche del territorio possano contare su un potenziamento dell’offerta scolastica così da poter continuare a migliorare ulteriormente l'offerta formativa per i nostri bambini e le loro famiglie. Intanto per il prossimo anno scolastico provvederemo a ripianificare il servizio di mensa e trasporto scolastico per gli iscritti al tempo pieno del plesso di Fagarè”.