"Coronavirus nella Marca", la fake news su Whatsapp: «Pronti a denunciare»

"Un uomo di 45 anni residente a Casale sul Sile è risultato positivo al Coronavirus. Il Governatore Zaia pronto a disporre l'isolamento del Comune". E' questo il testo della fake news circolata oggi pomeriggio, domenica 23 febbraio, nelle chat Whatsapp di molti trevigiani.

Una notizia falsa che ha però seminato il panico non solo a Casale ma anche in altri Comuni della Marca come Castelfranco Veneto dove un messaggio molto simile era apparso in altre chat. Dalle prime indiscrezioni sembra si tratti di uno scherzo di pessimo gusto partito nei giorni scorsi dalla Lombardia. Domenica qualcuno ha voluto modificare il messaggio seminando il panico anche in provincia di Treviso. Poco dopo è arrivata la conferma dell'Ulss 2: nessun caso di Coronavirus è stato registrato ad oggi in provincia di Treviso. La fake news ha mandato su tutte le furie il sindaco di Casale sul Sile, Stefano Giuliato, che raggiunto dai nostri microfoni ha commentato la notizia con queste parole: «Ribadisco che il messaggio circolato nel pomeriggio è una notizia falsa e un gesto gravissimo. Per tutta la domenica abbiamo cercato di creare le misure massime di prevenzione per evitare facili allarmismi. Questi scherzi di pessimo gusto sono un serio pericolo per la collettività. Mi sono subito messo in contatto con l'Ulss 2 per segnalare l'accaduto e, in queste ore, sono partite le indagini per risalire ai responsabili che hanno fatto partire la catena di messaggi con la falsa notizia. Spero vengano identificati il prima possibile» conclude il primo cittadino.