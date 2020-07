Falco con un'ala spezzata lungo la strada provinciale: soccorso e salvato

Domenica 12 luglio, verso le ore 12.30, durante un normale servizio di tutela ambientale, l'associazione Volontari d'Europa è stata informata del fatto che, lungo la strada provinciale 248, in via Schiavonesca, all'altezza del semaforo di Giavera del Montello, c'era un falco sofferente che non riusciva più a spiccare il volo.

Arrivato sul posto, uno dei volontari si è accorto che il falco sparviero eurasiatico aveva un'ala spezzata. Immediata a quel punto la chiamata al Centro di recupero fauna selvatica della provincia di Treviso. Alle ore 17 il rapace ferito è stato consegnato direttamente presso gli uffici delle guardie provinciali per essere sottoposto alle cure veterinarie e al suo ricovero.