Villa D'Asolo, aperta la nuova famacia: «Promessa mantenuta»

Era attesa da circa un trentennio e finalmente oggi mercoledì 8 gennaio la farmacia di Villa d’Asolo ha aperto i battenti in piazzale Condominio Meneghetti. Si tratta di una promessa mantenuta dall'amministrazione comunale, che nel corso della campagna elettorale nella primavera dello scorso anno aveva assicurato l’avvio del servizio, dandosi poi da fare a trovare le sinergie necessarie con Ulss e Regione per assicurare una risposta alla comunità di Villa d’Asolo.

Titolare della farmacia è il dottor Luca Guarniero, con il quale collabora la dottoressa Mariolina Serafini. Per Villa d’Asolo non si tratta solo di un distributore di farmaci ma di un punto di riferimento per diversi servizi sanitari di prossimità. «Siamo convinti - spiega il sindaco del Comune di Asolo Mauro Migliorini - che la farmacia rappresenti il presidio sanitario e sociale più vicino ai cittadini, evolvendosi un poco alla volta verso una nuova identità di centro di erogazione di servizi per la salute». La farmacia è tuttavia il primo passo, l’intenzione dell’amministrazione è infatti quella di proseguire implementando altri servizi pubblici a Villa d’Asolo.