Bon Bozzolla: giovedì 25 luglio è porte aperte

Giunto alla sua quarta edizione, si rinnova anche nel 2019 l’appuntamento con Bon Bozzolla Porte Aperte. Fissato per il prossimo giovedì 25 luglio, dalle ore 17.30, l’evento che vuole coinvolgere la comunità solighese vedrà illustrati direttamente dal personale dell’Ente di via San Gallo i recenti progetti in ambito educativo e psicologico, come “Serena-Mente” e “Anziani 2.0”, ma sarà anche l’occasione per presentare lo stato dell’arte dei lavori di ristrutturazione e ampliamento che da inizio anno stanno interessando la struttura.

Invitata l’Amministrazione Comunale che porterà i saluti istituzionali, l’appuntamento vedrà anche la partecipazione di Barbara&Martina che ne cureranno l’accompagnamento musicale. Un momento di comunità che si concluderà poi con un buffet preparato dalle abili mani delle cuoche del Centro di Servizi per festeggiare il Bon Bozzolla che verrà.