Focolaio di Covid-19 al "Bon Bozzolla": tutti negativi gli 86 tamponi eseguiti

Il secondo round di tamponi effettuati oggi alla Casa di Riposo Bon Bozzolla di Farra di Soligo ha dato esito negativo. Stamani sono state sottoposte a test 86 persone tra familiari degli ospiti, fornitori e alcuni operatori che non erano stati testati ieri. Processati nel primo pomeriggio, tutti i test sono risultati negativi.

Gli 86 tamponi di oggi seguono i 208 effettuati ieri su ospiti e personale, che avevano fatto emergere, complessivamente, otto positività (sei ospiti e due operatori) che erano andate a sommarsi a un primo ospite risultati positivo al tampone precauzionale (fatto a fine quarantena, in quanto proveniva da altra struttura) e al suo compagno di stanza, risultato inizialmente negativo e poi positivo a un secondo tampone effettuato all’ospedale di Conegliano. Solo quest’ultimo paziente, sintomatico, è stato ricoverato in ospedale, nel reparto di Malattie Infettive del Ca’ Foncello. Gli altri sette ospiti positivi sono stati isolati all’interno della Casa di Riposo, mentre i due operatori, anche loro asintomatici, sono in isolamento a domicilio.

«La piena e veloce applicazione del Protocollo Regionale -commenta il direttore generale dell’Ulss 2, Francesco Benazzi- ci ha permesso, nell’arco di sole 48 ore, grazie anche alla piena collaborazione del Bon Bozzolla, di avere il quadro completo della situazione, con riferimento non solo ad ospiti e operatori ma, anche, a tutte le persone che hanno effettuato accessi alla struttura nelle ultime due settimane. Il quadro che ne emerge è di una situazione assolutamente circoscritta, pienamente sotto controllo, in relazione alla quale è in corso una meticolosa indagine epidemiologica volta a ricostruire la genesi del focolaio».