A Farra di Soligo scatta "Dalla cima al fondo"

FARRA DI SOLIGO Ritorna in queste serate di inizio agosto a Farra di Soligo sulla cima del Colle di San Gallo la manifestazione “Dalla Cima al Fondo” appartenente al circuito “Calici di Stelle” promosso dal Movimento Turismo del Vino e Città del Vino, l'associazione dei comuni vitivinicoli d'Italia. Punto di forza di questa miriade di appuntamenti che si organizzano dalla Val d'Aosta alla Sicilia sono l'abbinamento Vino - offerta culturale insieme alla magia dei territori sotto le stelle, in una formula che unisce la filosofia del buon bere a eventi, spettacoli, design e arte.

A Farra di Soligo la manifestazione, giunta alla quarta edizione è promossa dall’Amministrazione Comunale ed organizzata dall’Associazione Vivi Le Rive, già ideatrice dell’evento Rive Vive. “La manifestazione nasce per promuovere innanzitutto il nostro bellissimo Territorio” riferisce il Vicesindaco Silvia Spadetto,” e tutto ciò che il Territorio ci offre. Non solo il vino, ma anche la gastronomia, altro fiore all’occhiello che possiamo vantare. E poi gli scorci unici delle nostre colline che al calar del sole assumono un carattere ancora più suggestivo. Proprio per questo è stato scelto il colle di San Gallo, uno degli emblemi del nostro Territorio Comunale che in queste serate offre anche un po’ di refrigerio ai tanti turisti che giungono anche da fuori provincia per questo appuntamento”.

“Dalla Cima al Fondo” continua Luca De Rosso presidente dell’Associazione Vivi le Rive,” si differenzia dagli altri Calici di Stelle della zona perché abbiamo scelto fin dalla prima edizione di dare risalto all’antico sapore del vino Colfondo, prodotto con la tradizionale Rifermentazione in bottiglia, vero emblema delle nostre colline e delle aziende del Territorio. Una scelta che fin qui ci ha dato ragione visto l’enorme successo di pubblico delle scorse edizioni”. La manifestazione avrà luogo nelle serate del 2-3 e 4 agosto dalle 19.30 alle 24. L’accesso al sito sarà garantito tramite i bus navetta messi a disposizione dall’organizzazione che partiranno dagli impianti sportivi di Soligo. Ad ogni serata saranno presenti 12 cantine locali , 3 ristoratori ed 1 pasticceria per far fronte anche ai palati più esigenti.