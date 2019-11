Farra di Soligo: nuova illuminazione pubblica per Via San Francesco

Sono iniziati in giovedì 28 novembre i lavori per la realizzazione della nuova illuminazione pubblica in via San Francesco a Farra di Soligo. «La nuova illuminazione pubblica – ha precisato il sindaco Perencin – sarà composta 13 armature stradali a led. Questa nuova tecnologia consentirà da un lato un significativo risparmio economico grazie al minor consumo di energia elettrica e dall'altro una qualità dell’illuminazione più uniforme sul tratto stradale interessato».

Oltre alle nuove lampade saranno sostituiti anche i pali e verrà ricostruito il cavidotto partendo dal quadro elettrico di Via Monchera, predisponendo inoltre in tale via gli alloggiamenti per i futuri punti luce stradali. «Abbiamo usufruito – ha continuato il sindaco – di 70mila euro di contributo dello Stato erogato ai fini dell’efficientamento energetico per coprire i costi di questo intervento che prevede un importo netto di lavori pari a 50mila e 500 euro che coprirà con la nuova illuminazione 390 metri lineare di arteria stradale e doterà l’impianto di un quadro elettrico a norma. D’ora in poi – ha concluso il sindaco – chi percorrerà Via San Francesco di sera potrà farlo in una condizione illuminotecnica di tutta sicurezza». I lavori, appaltati alla ditta Solicum di Farra di Soligo, saranno conclusi nell'arco di un mese circa salvo imprevisti dovuti al maltempo.

Ma non è tutto: il consiglio comunale di Farra, presieduto dal sindaco Perencin, ha approvato nella seduta del 27 novembre una variazione al bilancio che prevede maggiori risorse per investimenti in infrastrutture pari a 45mila e 200 euro derivanti da avanzo di amministrazione e da un incremento degli incassi derivanti da permessi di costruire. «Abbiamo voluto finanziare con le risorse stanziate in sede di variazione al bilancio – ha precisato il sindaco Perencin – delle manutenzioni da realizzare nelle scuole primarie di Soligo e Farra, quantificate in 9mila euro. In aggiunta a questa somma sono stati riservati 10mila euro per la impermeabilizzazione degli spogliatoi della palestra di Farra. Abbiamo anche posto particolare attenzione all’illuminazione pubblica – ha ribadito il sindaco – prevedendo uno stanziamento di 23mila 200 euro per implementare e sostituire i fari a San Gallo, sostituire i punti luce in via Croda e Patrioti e risolvere alcune criticità che da tempo si protraevano. Infine – ha concluso Perencin – abbiamo inserito in bilancio 3 mila euro per vari piccoli interventi di manutenzione urgente nella rete viaria comunale».