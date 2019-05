Farra di Soligo, il nuovo sindaco è Mattia Perencin: sconfitta la Lega

Farra di Soligo ha scelto Mattia Perencin come suo nuovo sindaco. Una notizia non da poco visto che è uno dei pochi Comuni dove il candidato di una lista civica è riuscito a superare il candidato della Lega.

La lista Farra Viva, guidata da Perencin ha ottenuto il 53,53% dei consensi. Una vittoria netta contro Giuseppe Bubola fermo al 36,61% con le liste Lega e la civica Insieme per Farra. Fanalino di coda Natalina De Rosso con la lista Rifarfarra. A lei sono andati il 9,87% dei voti. «E' stata una vittoria netta, frutto dell'ottimo lavoro svolto in campagna elettorale - ha commentato ai nostri microfoni il neo-eletto sindaco - Nei prossimi giorni nominerò la nuova giunta e non vediamo l'ora di metterci al lavoro e iniziare il nostro mandato. Non sarà facile, il lavoro da fare è tanto ma mi impegnerò a essere il sindaco di tutti».