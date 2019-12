Frana del Tof, al via i lavori di sistemazione

Iniziano in questi giorni e proseguiranno nei primi mesi del 2020 a cura della Regione Veneto - Unità Organizzativa Forestale, i lavori di sistemazione del dissesto idrogeologico lungo il torrente Farra in località Borgo Grotta – Tof- a Farra di Soligo. Il ripetersi di fenomeni metereologici di particolare intensità ha causato nel settembre 2018 il crollo della sponda sinistra del torrente, mettendo in pericolo la strada comunale soprastante con serio pregiudizio per la pubblica incolumità.

Al di sotto del manto stradale infatti si è creata una importante cavità che raggiunge il torrente, che scorre circa 10 metri a valle, con rischio di cedimento del tratto di strada interessato che porta alle rive e soprattutto alla cisterna dell’acquedotto comunale. I lavori di sistemazione prevedono la realizzazione di una scogliera a margine del corso d’acqua, la creazione di una fondazione in micropali e quindi la costruzione di un muro per la ricomposizione della scarpata franata.

Incaricata dell’intervento è la ditta Ipogeo di Seren del Grappa, per un importo stimato di circa 70mila euro. Inoltre la Regione del Veneto ha stanziato in questi giorni su richiesta del Sindaco ulteriori 50 mila euro per lavori di mitigazione del rischio idraulico, il Sindaco di Farra di Soligo Mattia Perencin dichiara: “questi ulteriori fondi ci permettono di mettere in sicurezza altre criticità nel nostro territorio, stiamo facendo una valutazione sugli interventi prioritari che purtroppo a causa di queste forti precipitazioni sono diversi. Ringrazio la Forestale per l’intervento sulla strada del Tof, conclude il Sindaco.