Alpini di Farra di Soligo, Carlo Dal Piva passa il testimone ad Antonio Moschetta

Dopo tanti anni alla guida del gruppo Alpini di Soligo, la sera di venerdì 17 gennaio alle ore 20.30, presso la sede alpina, il capogruppo uscente l’alpino Carlo Dal piva ha passato il testimone all’alpino Antonio Moschetta. Dopo aver portato avanti con grande dedizione e con innumerevoli successi il gruppo nell’organizzazione di decine di attività, Carlo Dal Piva ha passato il testimone. Il neo capogruppo Antonio Moschetta sarà affiancato da un nuovo consiglio: Maurizio Ceschin e Paolo Zambon (vice capogruppo), Pancot Rudi nel ruolo di segretario e Nicola Fravetto come tesoriere.

Gli altri membri del consiglio sono: Consiglieri Alpini: Ballancin Olivo, Benincà Adriano, Bernardi Lino, Bonacin Michele, Busetti Luigi, Cietto Michele, Dal Piva Carlo, Dalla Longa Renzo, De Faveri Mario, De Faveri Massimo, Dorigo Angelo, Dorigo Gino, Dozza Mirco, Frare Dario, Paset Silvano, Quaglio Martino, Stradiotto Roberto, Tittonel Alessio, Zago Federico.

Consiglieri Amici: Bottega Giovanni, Cecchet Pierpaolo, Giotto Tiziano, Merotto Albano

Consiglieri Onorari: Da Ruos Giordano, Moschetta Carlo

Il gruppo di Soligo conta 187 soci alpini e 98 soci aggregati. Sta già pianificando tutti gli impegni per l’anno in corso all’insegna della tradizione; partendo dall’adunata Nazionale di Rimini e la Triveneta di Asiago per passare alla Festa della “fameja Alpina” sul colle di San Gallo, la Cena del “ Mus”, e tanti altri eventi. Non va dimenticato inoltre l’impegno sul territorio con la pulizia dei sentieri, la collaborazione nelle attività sportive come la corsa ciclistica GD Dorigo, Corsa per Mariarosa e il torneo di Calcetto, la colletta alimentare e banco farmaceutico. Durante l’assemblea dei soci del 31 gennaio, nel dare il benvenuto al nuovo capogruppo, il Presidente della sezione di Conegliano Gino Dorigo, anche lui socio alpino nel gruppo Soligo, ha ringraziato l’uscente Carlo Dal Piva per l’impegno che ha sempre messo nel guidare la squadra e ha augurato al nuovo Capogruppo Moschetta Antonio un buon lavoro per gli anni a venire.