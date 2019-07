Torna a Farra di Soligo, in cima al colle San Gallo, “Dalla Cima al Fondo”

Ritorna l’appuntamento Calici di Stelle a Farra di Soligo nelle serate dell’ 1-2-3 agosto prossimi con la manifestazione denominata “Dalla Cima al Fondo”. Numerose le novità che l’Amministrazione Comunale di Farra di Soligo promotrice dell’evento, e l’associazione Vivi le Rive, che ne cura l’organizzazione, hanno voluto inserire, forti della quinta edizione e del recente riconoscimento a Patrimonio dell’Umanità. La prima, l’inaugurazione della manifestazione, che si terrà giovedì 1 Agosto alle 19.30 in cima al Colle di San Gallo a Soligo, sede della manifestazione, a cui sono state invitate tutte le Amministrazioni dei Comuni dell’Area DOCG , e che vedrà tra gli altri la partecipazione del Prefetto di Treviso e del Direttore dell’Associazione Nazionale Città del Vino Paolo Benvenuti.

Soddisfatti il sindaco Mattia Perencin e l’assessore al Turismo Silvia Spadetto per questo primo traguardo raggiunto: «Siamo partiti in sordina 5 anni fa e non ci saremmo mai aspettati in così poco tempo che questo evento raggiungesse una qualità di pubblico così elevata sia per presenze, anche da fuori Provincia, che per interesse. Ringrazio l’Associazione Vivi Le Rive per il prezioso lavoro che svolge e per l’intuito avuto nel decidere di promuovere particolarmente il Vino col Fondo, vero protagonista di questo evento. Grazie anche a tutti i volontari che coordinati dall’associazione garantiscono la riuscita della manifestazione».