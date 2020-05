Fase 2: tornano alla normalità anche i mercati settimanali vittoriesi

Dopo la riapertura parziale di aprile, limitata al settore degli alimentari, ripartono questa settimana - in modo integrale e nelle sedi originarie - tutti i mercati cittadini, alimentari ed extra-alimentari. Con ordinanza sindacale n. 107 del 27 maggio sono state fissate infatti le nuove modalità di svolgimento dei mercati vittoriesi. Il Comune: «Si fa appello alla collaborazione di tutti e - fermo restando che ogni condotta afferisce alla responsabilità individuale - presso i principali accessi all’area mercatale saranno posizionati, a cura del Comune, avvisi informativi destinati ai clienti. In essi sono indicanti i corretti comportamenti da tenere al fine di evitare assembramenti così da consentire la ripresa dell’attività commerciale in sicurezza».

In definitiva, sono state disposte le seguenti misure logistico-organizzative ed igienico sanitarie:

- riduzione della superficie di ogni banco del 10% al fine di assicurare ai clienti di ciascun posteggio il mantenimento del distanziamento sociale.

- il titolare di ciascun posteggio dovrà segnare in maniera non indelebile le aree laterali di distanziamento per gli acquirenti, al fine di garantire aree di rispetto e la corretta circolazione delle persone all’interno del mercato. Dovrà perimetrare lo spazio antistante il banco di vendita prevedendo un corridoio con ingresso ed uscita separati al fine di favorire il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro. Dovrà inoltre essere messa in atto ogni attività volta a prevenire la formazione di assembramenti con l’obbligo di segnalare alla Polizia Locale con immediatezza il formarsi di eventuali assembramenti;

- divieto di vendita di merci usate;

- è consentita la vendita solo frontale. La merce dovrà essere esposta nei banchi in modo ordinato e non alla rinfusa al fine di limitare il contatto del cliente con i prodotti posti in vendita e di agevolarlo nell’individuazione del prodotto di interesse favorendo contemporaneamente l’operatore nelle operazioni di pulizia e igienizzazione;

- obbligo all’interno dell’area mercatale per tutti (operatori e clienti) di indossare le mascherine;

I titolari di posteggio dovranno inoltre garantire:

la pulizia e la disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di vendita;

l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;

la messa a disposizione della clientela di soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani in ogni banco;

il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;

il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;

la disinfezione obbligatoria delle mani prima della manipolazione della merce nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare sempre in via obbligatoria.

Questo il calendario dei mercati in città:

Mercoledì pomeriggio – Mercato di Ceneda

Venerdì mattina: Mercato agricolo a Meschio in piazza XXV Aprile; Bancarella del Fiore a Meschio in via Galileo Galilei; Bancarella del Pesce a Serravalle in via Francesco Petrarca;

Lunedì mattina: Mercato di Serravalle

A luglio, ifine, in viale della Vittoria ritornerà la Bancarella del Libro.