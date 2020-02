Un nuovo hotel all'Appiani, Federalberghi: «Non ce n'è bisogno»

«Siamo contrari- afferma il presidente di Federalberghi Treviso Giovanni Cher- ad un nuovo albergo all’Appiani. I 165 alberghi della provincia (di cui 16 nel comune di Treviso) coprono totalmente le richieste ed hanno un’occupazione media di camere che non supera il 50%, dove vogliamo andare a finire? Sotto al 50%? Contiamo pure tutto l’extraricettivo che in provincia conta 461 residenze turistiche cui si aggiunge tutta la concorrenza sleale del sommerso. Diciamo no a nuovi alberghi e si piuttosto al rinnovamento di quelli esistenti».