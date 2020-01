Tumore incurabile: Treviso piange Felice Napolitano, ex presidente del Tribunale

Dopo una vita dedicata alla Giustizia e alla magistratura l'ex presidente del tribunale di Treviso, Felice Napolitano, è morto all'ospedale Ca' Foncello all'età di 86 anni. Ricoverato lo scorso 27 dicembre, Napolitano era malato da tempo.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", due anni fa Soligo era stato sottoposto a un delicato intervento dopo una brutta caduta. In quell'occasione i medici gli hanno diagnosticato un tumore che lo ha portato alla morte nelle scorse ore. In pensione dal 2008, Napolitano è stato per 10 anni presidente del tribunale di Treviso. Tra le sue soddisfazioni lavorative più importanti il ruolo di giudice nel processo dei petroli, considerato un caso apripista anche per la maxi inchiesta di "Mani pulite". Persona stimata e integerrima era rispettato da moltissimi colleghi per la sua grandissima professionalità. In molti trevigiani lo ricordano oggi mentre si recava al lavoro in bicicletta, rifiutando l'uso dell'auto messa a disposizione dei magistrati. Napolitano era sposato in seconde nozze con Anna dopo essere rimasto vedovo della prima moglie con cui aveva avuto due figlie: Antonella e Valentina, entrambe residenti all'estero. I funerali saranno celebrati martedì 7 gennaio alle ore 10,30 nella Chiesa Parrocchiale di S. Bartolomeo a Treviso. Dopo la celebrazione, la salma troverà sepoltura nel cimitero di San Lazzaro.